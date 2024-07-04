Названы лучшие семейные авто 2024 года
- 4.07.2024, 15:15
Практичные и просторные.
Далеко не всем автомобилистам хватает пять мест в салоне. Хотя по статистике, в авто в основном ездят по 1-2 человека, иногда для большой семьи нужно семь мест. Британское издание WhatCar назвало лучшие семейные авто 2024 года с тремя рядами кресел.
10 место. Dacia Jogger
Dacia Jogger — самое дешевое семиместное авто на рынке. Он просторный и довольно неплохо оснащен — в «базе» есть кондиционер и круиз-контроль. Можно выбрать бензиновую или экономичную гибридную версии.
Плюсы:
недорогой;
просторный;
легкий в управлении.
Минусы:
шумный;
низкий уровень безопасности.
9 место. Land Rover Discovery
Land Rover Discovery предназначен для тех, кому надо перевозить шесть пассажиров не только по асфальтовым дорогам, но и по бездорожью. Внедорожник комфортабельный и имеет качественный салон, а также мало теряет в цене.
Плюсы:
превосходная проходимость;
просторный третий ряд.
Минусы:
не лучшая управляемость;
ненадежный.
8 место. Skoda Kodiaq
Новый Skoda Kodiaq — качественно собранный и практичный и имеет экономичные двигатели, хотя третий ряд кроссовера по-прежнему больше подойдет детям. В линейке появился плагин-гибрид, однако он может быть только пятиместным.
Плюсы:
хорошая управляемость;
просторный багажник;
богатая базовая комплектация.
Минусы:
шумные двигатели;
робот DSG работает не самым лучшим образом.
7 место. Volkswagen Touran
Минивэн Volkswagen Touran — просторный собрат Golf. Он относительно недорогой и комфортабельный, да и качество внутреннего убранства не вызывает вопросов.
Плюсы:
просторный салон;
неплохая управляемость;
богатая базовая комплектация.
Минусы:
есть более экономичные конкуренты;
проблемный робот DSG.
6 место. Peugeot 5008
Peugeot 5008 вскоре уступит новое поколение модели. Авто сочетает преимущества кроссовера с пространством минивэна. У него стильный салон и экономичные дизельные и гибридные двигатели. Впрочем, третий ряд подойдет разве что детям.
Плюсы:
стильный салон;
экономичность.
Минусы:
устаревшая мультимедийная система;
тесный третий ряд.
5 место. Range Rover LWB
Удлиненный Range Rover — одна из самых роскошных семиместных моделей на рынке. У него просторный салон с дорогой отделкой и богатая комплектация. Можно выбрать мощные бензиновые, дизельные и гибридные версии.
Плюсы:
качественный просторный салон;
хорошая проходимость;
Минусы:
дорогой;
ненадежный;
мало физических кнопок в салоне.
4 место. Audi Q7
Audi Q7 имеет просторный салон с качественной внутренней отделкой. У него очень комфортабельная пневмоподвеска и тяговитые бензиновые и дизельные двигатели.
Плюсы:
качественный салон;
тяговитые двигатели;
комфортабельная езда.
Минусы:
устаревшая мультимедиа;
бедная базовая комплектация.
3 место. BMW X7
Большой кроссовер BMW имеет просторный салон с роскошной отделкой и отличной шумоизоляцией. Даже на третьем ряду достаточно места. 3,0-литровый турбодизель тяговитый и экономичный.
Плюсы:
комфортабельный и тихий;
просторный;
современная мультимедийная система.
Минусы:
довольно дорогой;
противоречивый дизайн.
2 место. Hyundai Santa Fe
Новый Hyundai Santa Fe стал больше и просторнее. У него более качественный салон и богатая комплектация. К тому же, в линейке есть экономичные гибриды.
Плюсы:
практичный и просторный салон;
качественная внутренняя отделка.
Минусы:
противоречивый дизайн;
гибриды не слишком резвые.
1 место. Land Rover Defender 110
Land Rover Defender достаточно просторный внутри и качественно отделан, а его внедорожные качества впечатляют. К тому же, можно выбрать вариант на 8 мест. У Defender комфортабельная пневмоподвеска, а 3,0-литровый турбодизель тяговитый.
Плюсы:
комфортабельный;
ликвидный
превосходная проходимость.
Минусы:
дорогой;
повышенный расход горючего.