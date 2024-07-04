Названы лучшие семейные авто 2024 года 4.07.2024, 15:15

Практичные и просторные.

Далеко не всем автомобилистам хватает пять мест в салоне. Хотя по статистике, в авто в основном ездят по 1-2 человека, иногда для большой семьи нужно семь мест. Британское издание WhatCar назвало лучшие семейные авто 2024 года с тремя рядами кресел.

10 место. Dacia Jogger

Dacia Jogger — самое дешевое семиместное авто на рынке. Он просторный и довольно неплохо оснащен — в «базе» есть кондиционер и круиз-контроль. Можно выбрать бензиновую или экономичную гибридную версии.

Плюсы:

недорогой;

просторный;

легкий в управлении.

Минусы:

шумный;

низкий уровень безопасности.

9 место. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery предназначен для тех, кому надо перевозить шесть пассажиров не только по асфальтовым дорогам, но и по бездорожью. Внедорожник комфортабельный и имеет качественный салон, а также мало теряет в цене.

Плюсы:

превосходная проходимость;

просторный третий ряд.

Минусы:

не лучшая управляемость;

ненадежный.

8 место. Skoda Kodiaq

Новый Skoda Kodiaq — качественно собранный и практичный и имеет экономичные двигатели, хотя третий ряд кроссовера по-прежнему больше подойдет детям. В линейке появился плагин-гибрид, однако он может быть только пятиместным.

Плюсы:

хорошая управляемость;

просторный багажник;

богатая базовая комплектация.

Минусы:

шумные двигатели;

робот DSG работает не самым лучшим образом.

7 место. Volkswagen Touran

Минивэн Volkswagen Touran — просторный собрат Golf. Он относительно недорогой и комфортабельный, да и качество внутреннего убранства не вызывает вопросов.

Плюсы:

просторный салон;

неплохая управляемость;

богатая базовая комплектация.

Минусы:

есть более экономичные конкуренты;

проблемный робот DSG.

6 место. Peugeot 5008

Peugeot 5008 вскоре уступит новое поколение модели. Авто сочетает преимущества кроссовера с пространством минивэна. У него стильный салон и экономичные дизельные и гибридные двигатели. Впрочем, третий ряд подойдет разве что детям.

Плюсы:

стильный салон;

экономичность.

Минусы:

устаревшая мультимедийная система;

тесный третий ряд.

5 место. Range Rover LWB

Удлиненный Range Rover — одна из самых роскошных семиместных моделей на рынке. У него просторный салон с дорогой отделкой и богатая комплектация. Можно выбрать мощные бензиновые, дизельные и гибридные версии.

Плюсы:

качественный просторный салон;

хорошая проходимость;

Минусы:

дорогой;

ненадежный;

мало физических кнопок в салоне.

4 место. Audi Q7

Audi Q7 имеет просторный салон с качественной внутренней отделкой. У него очень комфортабельная пневмоподвеска и тяговитые бензиновые и дизельные двигатели.

Плюсы:

качественный салон;

тяговитые двигатели;

комфортабельная езда.

Минусы:

устаревшая мультимедиа;

бедная базовая комплектация.

3 место. BMW X7

Большой кроссовер BMW имеет просторный салон с роскошной отделкой и отличной шумоизоляцией. Даже на третьем ряду достаточно места. 3,0-литровый турбодизель тяговитый и экономичный.

Плюсы:

комфортабельный и тихий;

просторный;

современная мультимедийная система.

Минусы:

довольно дорогой;

противоречивый дизайн.

2 место. Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe стал больше и просторнее. У него более качественный салон и богатая комплектация. К тому же, в линейке есть экономичные гибриды.

Плюсы:

практичный и просторный салон;

качественная внутренняя отделка.

Минусы:

противоречивый дизайн;

гибриды не слишком резвые.

1 место. Land Rover Defender 110

Land Rover Defender достаточно просторный внутри и качественно отделан, а его внедорожные качества впечатляют. К тому же, можно выбрать вариант на 8 мест. У Defender комфортабельная пневмоподвеска, а 3,0-литровый турбодизель тяговитый.

Плюсы:

комфортабельный;

ликвидный

превосходная проходимость.

Минусы:

дорогой;

повышенный расход горючего.

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