закрыть
4 июля 2024, четверг, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские пограничники задержали группу необычных нарушителей

9
  • 4.07.2024, 15:20
  • 3,090
Белорусские пограничники задержали группу необычных нарушителей

У них нашли водолазные костюмы, приборы ночного видения и комплектующие к БПЛА.

Пограничники задержали группу нарушителей c комплектующими к БПЛА и гидрокостюмами, сообщили в пресс-службе ГПК.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие Лидского погранотряда 2 июля при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Тайфун» в Вороновском районе задержали группу лиц. В ходе осмотра жилых и нежилых построек они обнаружили и изъяли девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, зарядная станция, два прибора ночного видения, две радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий группы.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип