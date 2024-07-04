Белорусские пограничники задержали группу необычных нарушителей 9 4.07.2024, 15:20

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У них нашли водолазные костюмы, приборы ночного видения и комплектующие к БПЛА.

Пограничники задержали группу нарушителей c комплектующими к БПЛА и гидрокостюмами, сообщили в пресс-службе ГПК.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие Лидского погранотряда 2 июля при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Тайфун» в Вороновском районе задержали группу лиц. В ходе осмотра жилых и нежилых построек они обнаружили и изъяли девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, зарядная станция, два прибора ночного видения, две радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий группы.

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