Белорусские пограничники задержали группу необычных нарушителей

Белорусские пограничники задержали группу необычных нарушителей9
- 4.07.2024, 15:20
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У них нашли водолазные костюмы, приборы ночного видения и комплектующие к БПЛА.
Пограничники задержали группу нарушителей c комплектующими к БПЛА и гидрокостюмами, сообщили в пресс-службе ГПК.
В ведомстве рассказали, что военнослужащие Лидского погранотряда 2 июля при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Тайфун» в Вороновском районе задержали группу лиц. В ходе осмотра жилых и нежилых построек они обнаружили и изъяли девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, зарядная станция, два прибора ночного видения, две радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль.
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий группы.