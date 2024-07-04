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Зеленский: Россия без Украины и Беларуси — это ноль

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  • 4.07.2024, 15:27
  • 1,924
Зеленский: Россия без Украины и Беларуси — это ноль

РФ потеряет статус «империи».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряет статус «империи», если не сможет завоевать Украину и Беларусь.

Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg. По его словам, Украина и Беларусь нужна диктатору Владимиру Путину, чтобы подтвердить статус империи своей страны.

«Как уверен на 100%: Россия без Украины - это ноль. Россия без Украины и Беларуси - это будет маленькая... нормальная страна, не империя. Никогда не будет империей. Именно поэтому Путин будет бороться до конца за любую возможность оккупировать Украину», - сказал Зеленский.

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