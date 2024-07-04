Клиентам некоторых банков есть смысл снять наличные
- 4.07.2024, 15:33
Ожидаются сбои в работе карточек.
Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с четверга на пятницу, 5 июля, — с 00.00 до 06.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Об этом сообщило сразу несколько банков, отмечает «Зеркало».
В этот промежуток времени центр будет проводить технологические работы по обновлению программного обеспечения межсетевых экранов. Об этом сообщают в том числе «Сбер Банк», «Паритетбанк» и «РРБ Банк».
«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы продолжительностью до 15 минут в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли и сервиса, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — уточняет «Сбер Банк».
Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков, таких как «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк», «РРБ-Банк».