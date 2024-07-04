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«Люди разбегались от него»

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  • 4.07.2024, 15:49
  • 3,606
«Люди разбегались от него»

В Минске колесо пролетело перекресток на красный.

Улица Тимирязева в Минске. Автомобили стоят перед перекрестком, горит основной красный. Вдруг перекресток по диагонали проезжает колесо, одно, само по себе. Колесо большое, скорость немаленькая. Хорошо, что ни в кого не попало, иначе последствия были бы грустные.

Видео на форуме «Онлайнера» опубликовал пользовать с ником eu8.

— Колесико не дождалось светофора и пролетело через перекресток, — в шутку отметил он.

Чье колесо — вопрос. Очевидец предположил, что оно могло принадлежать самосвалу, стоящему на противоположной стороне дороги, у въезда на стоянку.

— Не факт, конечно, может быть, и на стоянке что-то случилось, — добавил автор видео. — Люди разбегались от него, что было дальше, мы уже не видели, авто в первому ряду перекрыли обзор.

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