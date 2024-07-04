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Невзоров: Эта горькая генеральская участь типична для всей армии РФ

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  • Александр Невзоров
  • 4.07.2024, 16:07
  • 4,458
Невзоров: Эта горькая генеральская участь типична для всей армии РФ
Александр Невзоров

Любимцу Шойгу светит аж 14 лет.

СВОшного генерала Попова мало того что не хотят выпускать под домашний арест, так нагрузили и еще одной воровской статьей. Теперь шойгиному любимцу светит аж 14 лет.

Размеры наворованного СВОшным убийцей действительно гомеричны.

А как может быть иначе??!!

Генерал, при всем желании, просто не может украсть что-нибудь незаметное и скромненькое.

Все «мелкое» и «средненькое» быстро и талантливо расхищается майорами, подполковниками и полковниками.

Генералу ничего не остается, кроме тех глобальных долей войскового имущества, которые просто не смогли «поднять» младшие чины.

И он вынужден, часто против воли своей, тырить нечто, поражающее воображение своими масштабами.

Это горькая генеральская участь, типичная для всей армии РФ.

Суд почему-то не принимает во внимание и тот важный факт, что генерал Попов ухитрялся совмещать глобальные кражи с массовыми убийствами и уничтожениями городов и поселков.

Воруя, он одновременно совершал массу и поощряемых военных преступлений.

Расхищение вверенного ему имущества никак не отражалось на качестве совершаемого им геноцида, массовых убийств, изнасилований и пр.

Его умение найти время и для воровства и для геноцида, его богатый опыт были бы весьма полезны для русского генералитета.

Александр Невзоров, Telegram

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