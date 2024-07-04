Невзоров: Эта горькая генеральская участь типична для всей армии РФ 2 Александр Невзоров

4.07.2024, 16:07

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Александр Невзоров

Любимцу Шойгу светит аж 14 лет.

СВОшного генерала Попова мало того что не хотят выпускать под домашний арест, так нагрузили и еще одной воровской статьей. Теперь шойгиному любимцу светит аж 14 лет.

Размеры наворованного СВОшным убийцей действительно гомеричны.

А как может быть иначе??!!

Генерал, при всем желании, просто не может украсть что-нибудь незаметное и скромненькое.

Все «мелкое» и «средненькое» быстро и талантливо расхищается майорами, подполковниками и полковниками.

Генералу ничего не остается, кроме тех глобальных долей войскового имущества, которые просто не смогли «поднять» младшие чины.

И он вынужден, часто против воли своей, тырить нечто, поражающее воображение своими масштабами.

Это горькая генеральская участь, типичная для всей армии РФ.

Суд почему-то не принимает во внимание и тот важный факт, что генерал Попов ухитрялся совмещать глобальные кражи с массовыми убийствами и уничтожениями городов и поселков.

Воруя, он одновременно совершал массу и поощряемых военных преступлений.

Расхищение вверенного ему имущества никак не отражалось на качестве совершаемого им геноцида, массовых убийств, изнасилований и пр.

Его умение найти время и для воровства и для геноцида, его богатый опыт были бы весьма полезны для русского генералитета.

Александр Невзоров, Telegram

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