Невзоров: Эта горькая генеральская участь типична для всей армии РФ

Невзоров: Эта горькая генеральская участь типична для всей армии РФ2
- Александр Невзоров
- 4.07.2024, 16:07
- 4,458
Любимцу Шойгу светит аж 14 лет.
СВОшного генерала Попова мало того что не хотят выпускать под домашний арест, так нагрузили и еще одной воровской статьей. Теперь шойгиному любимцу светит аж 14 лет.
Размеры наворованного СВОшным убийцей действительно гомеричны.
А как может быть иначе??!!
Генерал, при всем желании, просто не может украсть что-нибудь незаметное и скромненькое.
Все «мелкое» и «средненькое» быстро и талантливо расхищается майорами, подполковниками и полковниками.
Генералу ничего не остается, кроме тех глобальных долей войскового имущества, которые просто не смогли «поднять» младшие чины.
И он вынужден, часто против воли своей, тырить нечто, поражающее воображение своими масштабами.
Это горькая генеральская участь, типичная для всей армии РФ.
Суд почему-то не принимает во внимание и тот важный факт, что генерал Попов ухитрялся совмещать глобальные кражи с массовыми убийствами и уничтожениями городов и поселков.
Воруя, он одновременно совершал массу и поощряемых военных преступлений.
Расхищение вверенного ему имущества никак не отражалось на качестве совершаемого им геноцида, массовых убийств, изнасилований и пр.
Его умение найти время и для воровства и для геноцида, его богатый опыт были бы весьма полезны для русского генералитета.
Александр Невзоров, Telegram