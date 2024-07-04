В Севастополе прогремел взрыв в районе дислокации РЭБ оккупантов 4.07.2024, 16:11

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На этом фоне россияне перекрыли Крымский мост.

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 4 июля, днем прозвучал мощный взрыв. После этого над мысом Фиолент заметен дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Крымский ветер» в Telegram.

По данным канала, дым виден в районе дислокации российского средства радиоэлектронной борьбы.

На этом фоне россияне перекрыли Крымский мост.

При этом российские пропагандистские каналы утверждают, что взрыв якобы был связан с утилизацией боеприпасов.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев объясняет взрыв тем, что флотом «был произведен один учебный выстрел».

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