В Севастополе прогремел взрыв в районе дислокации РЭБ оккупантов
- 4.07.2024, 16:11
- 1,506
На этом фоне россияне перекрыли Крымский мост.
Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 4 июля, днем прозвучал мощный взрыв. После этого над мысом Фиолент заметен дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Крымский ветер» в Telegram.
По данным канала, дым виден в районе дислокации российского средства радиоэлектронной борьбы.
На этом фоне россияне перекрыли Крымский мост.
При этом российские пропагандистские каналы утверждают, что взрыв якобы был связан с утилизацией боеприпасов.
Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев объясняет взрыв тем, что флотом «был произведен один учебный выстрел».