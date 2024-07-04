В Словакии переквалифицировали дело о покушении на Фицо
- 4.07.2024, 16:18
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Генеральный прокурор страны рассказал подробности.
Стрельбу по премьер-министру Словакии Роберту Фицо полиция теперь расследует по статье о терроризме. Как пишет gordonua.com, об этом 4 июля сообщил в Facebook генеральный прокурор страны Марош Жилинка.
Он написал, что Ю. Ц., фигуранта дела о покушении на особо тяжкое преступление (умышленное убийство), уведомили об изменении юридической квалификации деяния, за которое ему предъявлено обвинение.
«На основании полученных доказательств преследуемое деяние в дальнейшем будет квалифицироваться как особо тяжкое преступление террористического акта», – объявил Жилинка.
Aktuality отмечает, что Жилинка еще в мае говорил о возможной переквалификации в терроризм.
Издание пишет, что подозреваемому Юраю Ц. пожизненное заключение грозит при обеих вариантах квалификации, а разница важна только в отношении тех лиц, которые одобряют убийство, – ответственность ужесточается с максимального одного года лишения свободы до максимальных 10 лет.