«Беларусь постоянно нам говорила, что это учения» 2 4.07.2024, 16:20

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Зеленский пояснил, почему отверг предложение Орбана о прекращении огня.

2 июля находившийся с визитом в Киеве премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал на пресс-конференции, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о прекращении огня еще до начала мирных переговоров с Россией.

В интервью для Bloomberg Зеленский отметил, что Украина не может доверять России в вопросе прекращения огня, так как Кремль ранее неоднократно нарушал все договоренности. К тому же давать преимущество агрессору, который оккупировал часть твоей территории, было бы недальновидным решением.

— Мы не можем просто так говорить про ceasefire (прекращение огня — ред.), мы не можем просто доверять Путину, мы, в принципе, не можем ему больше доверять, для нас он убийца и агрессор, — заявил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что Киев и Москва неоднократно договаривались о прекращении огня «еще с Минских соглашений, много лет назад», но Россия, по его словам, срывала эти договоренности.

— Поэтому только на международной площадке, в присутствии лидеров, которым доверяют, — заявил Зеленский, отметив, что основным тут является именно вопрос доверия, и такой площадкой может быть саммит мира.

— По ceasefire необходим тоже четкий план. Мы должны быть уверены, что Россия не будет использовать ceasefire для накапливания техники на нашей территории, которую они оккупировали. То есть, они могут просто собрать сильный кулак, после чего обвинить нас (как это неоднократно уже было), что мы нарушили ceasefire, и начать еще одно вторжение, — сказал Зеленский.

Он заявил, что в таком случае может повториться ситуация 2022 года, когда российские войска дошли до Киева.

— Тогда на территории Беларуси было накоплено большое количество <российской> военной техники. И Беларусь постоянно нам говорила, что это учения, никакой оккупации, это просто военные учения.

— Я не хочу беды своей стране, мы и так в войне, — продолжил украинский президент. — Дать преимущество России сегодня — это просто невозможно, нам необходимо быть разумными. И важно, кто за это будет нести ответственность, кроме украинцев своими жизнями? Какая страна? Это очень просто — договориться о ceasefir и очень трудно это выполнять.

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