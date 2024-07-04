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Когда белорусов ждут следующие большие выходные?

  • 4.07.2024, 16:20
Когда белорусов ждут следующие большие выходные?

Придется подождать.

«Онлайнер» посмотрел, когда в следующий раз сможем отдохнуть подольше.

Отдыхать четыре дня подряд будем в ноябре — с 7-го по 10-е. Таким образом, одна ноябрьская неделя превратится в трехдневку.

Правда, потом один выходной придется отработать — пятницу 8 ноября в субботу 16 ноября.

Напомним, что переносы распространяются только на тех, кто работает в режиме пятидневки и имеет два выходных в неделю — субботу и воскресенье. В остальных случаях — если это график 2/2 или другой — ориентируйтесь на рабочие дни, которые определил для вас наниматель.

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