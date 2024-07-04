Когда белорусов ждут следующие большие выходные?
- 4.07.2024, 16:20
Придется подождать.
«Онлайнер» посмотрел, когда в следующий раз сможем отдохнуть подольше.
Отдыхать четыре дня подряд будем в ноябре — с 7-го по 10-е. Таким образом, одна ноябрьская неделя превратится в трехдневку.
Правда, потом один выходной придется отработать — пятницу 8 ноября в субботу 16 ноября.
Напомним, что переносы распространяются только на тех, кто работает в режиме пятидневки и имеет два выходных в неделю — субботу и воскресенье. В остальных случаях — если это график 2/2 или другой — ориентируйтесь на рабочие дни, которые определил для вас наниматель.