Ученые: 2000-килограммовые бегемоты не умеют плавать, но научились летать 4.07.2024, 16:23

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Исследователи обнаружили удивительную способность гиппопотамов.

Глядя на бегемота весом около 2000 килограмм, едва ли можно предположить, что эти огромные животные способны летать. В новом исследовании ученые подтвердили, что гиппопотамы действительно никудышные пловцы, но они значительно более спортивные, чем мы могли бы предположить, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Несмотря на то, что бегемоты проводят большое количество времени в воде, они вовсе не плавают там — на самом деле животные ходят и прыгают по руслу реки. Неспособность научиться плавать связана с тем, что гиппопотамы слишком плотные, чтобы плавать при своем весе в 2000 кг, поэтому им приходится отталкиваться от дна водоема, чтобы возвращаться на поверхность.

Однако теперь ученые обнаружили, что недостаток навыков плавания эти животные, похоже, компенсируют способностью летать. Ученые обнаружили, что гиппопотамы могут подниматься в воздух всем телом, когда бегут рысью — в какой-то момент их конечности действительно отрываются от земли одновременно.

Результаты нового анализа исследователей показывают, что гиппопотамы способны отрывать все четыре конечности от земли одновременно примерно в 15% случаев во время движения по плоской местности. Исследователи считают, что их открытие станет первым в мире и изменит наш взгляд на атлетизм гиппопотамов.

По словам соавтора исследования, профессора Джона Хатчинсона, они с коллегами изучили видеоматериалы и пришли к выводу, что бегемоты, по сути, бегут только рысью также на максимальной скорости. Еще более любопытно то, что на этих скоростях они действительно поднимаются в воздух, отрывая от земли все четыре конечности.

Результаты свидетельствуют о том, что во время передвижения на максимальной скорости все четыре лапы гиппопотамов отрываются от земли на время до 0,3 секунды. Это время полета конечно совсем не велико, однако его достаточно, чтобы заявить, что бегемоты действительно способны летать.

Хатчинсон отмечает, что их с коллегами исследование на самом деле было максимально простым, так как команде потребовалось лишь взять камеру и запечатлеть передвижение бегемотов. По сути, любой может провернуть тот же трюк. Однако работать с бегемотами оказалось достаточно сложно, так как им нравится проводить время в воде, не особенно стремятся обучаться в зоопарках, а также гиппопотамы чрезвычайно опасны. Ученые настаивают, что опасность — одна из основных причин того, почему науке так мало известно о том, как передвигаются бегемоты.

Любопытно, что бегемоты относятся к парнокопытным млекопитающим, однако на самом деле не имеют копыт. Вместо этого у них развиты уникальные, крепкие и мясистые ступни с перепончатыми пальцами, которые хорошо поддерживают их на суше и помогают передвигаться в воде.

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