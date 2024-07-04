В Воздушных силах ВСУ похвастались достижениями относительно российских «Кинжалов»
- 4.07.2024, 16:36
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Защитникам помог зенитный ракетный комплекс Patriot.
В Воздушных силах ВСУ утверждают, что удалось перехватить все баллистические ракеты «Кинжал», запущенные по Киеву после получения ЗРК Patriot с начала мая 2023 года. Речь идет о более чем 20 ракетах.
Об этом рассказал командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник ВС ВСУ Сергей Яременко.
Он отметил, что когда происходит работа против баллистики, для бойцов неважно, «Кинжал» Х-47М это или «Искандер-М», ракета с применением С-400 или «Циркон», выпущенный из «Бастиона», ведь, в первую очередь, это баллистическая цель. Только потом эксперты на основе определенных характеристик, остатков обломков идентифицируют и объявят, какая именно была воздушная цель.
- Скажу единственное: все «Кинжалы», которые были запущены по столице Украины, с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, все были успешно перехвачены. Ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 года не достигла своей цели в пределах столицы. Более 20 «Кинжалов» были запущены по Киеву и все - успешно перехвачены, - подчеркнул он.
То, что Россия перестала активно обстреливать столицу, считает, что это не связано с тем, что украинцам удается отбивать атаки. По всей вероятности, у нее сейчас другие цели.
«Россия, имея имеющиеся средства, определяет перечень объектов для удара. Возможно, в этот период ее интересуют другие объекты. Но периодически, конечно, важные государственные объекты на Киевщине, тоже под влиянием ударов противника. Мы готовы ежедневно, ежесекундно в любое время суток до таких вызовов», - объяснил он.
Что касается КАБов, то наиболее эффективно уничтожение носителя управляемой авиационной бомбы.
- Не будет носителя - не будет управляемой авиационной бомбы. У нас есть вооружение, которое способно это делать, но его достаточно мало. Нам нужно вооружение, нам нужны для этого зенитные управляемые ракеты, - добавил Яременко.