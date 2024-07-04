Возле Гомельского СИЗО № 3 собралась невероятно большая очередь 1 4.07.2024, 16:44

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Неоднократно в течение дня ситуация накалялась буквально до физического противостояния.

Последние полгода очередь на передачу режимной посылки либо на краткосрочное свидание в СИЗО № 3 Гомеля родственники подследственных занимают с ночи.

Некоторые из них даже ночуют в машинах у входа в изолятор с вечера предыдущего дня. Но сегодня, как говорят очевидцы, количество людей просто зашкаливает, пишет Mayday.team.

Граждан без передач, приехавших только уточнить, где находится их родственник, перестали пускать внутрь другие ждут. Неоднократно в течение дня ситуация накалялась буквально до физического противостояния.

Администрация СИЗО в противостояние не вмешивается. Ситуация может свидетельствовать о переполненности этого исправительного учреждения. Передать посылку в течение дня смогут не все, отмечают правозащитники.

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