ВСУ зачищают территорию на границе с Россией от диверсантов 4.07.2024, 16:44

Одна из ДРГ предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Козачок.

Вооруженные Силы Украины сейчас обнаруживают и уничтожают остатки диверсионно-разведывательной группы РФ, прорвавшей украинскую границу в селе Сотницкий Козачок Харьковской области, отметил в комментарии «Укринформу» спикер оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрий Повх.

«Вдоль линии государственной границы россияне пытаются создать дополнительные точки напряжения, используя тактику действий ДРГ. Одна из таких групп предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Козачок, расположенный на линии государственной границы», - подчеркнул он.

Спикер заявил, что оккупанты и дальше сосредотачивают свои усилия в районах Липцев и Волчанска.

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