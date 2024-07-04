ВСУ зачищают территорию на границе с Россией от диверсантов
- 4.07.2024, 16:44
Одна из ДРГ предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Козачок.
Вооруженные Силы Украины сейчас обнаруживают и уничтожают остатки диверсионно-разведывательной группы РФ, прорвавшей украинскую границу в селе Сотницкий Козачок Харьковской области, отметил в комментарии «Укринформу» спикер оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрий Повх.
«Вдоль линии государственной границы россияне пытаются создать дополнительные точки напряжения, используя тактику действий ДРГ. Одна из таких групп предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Козачок, расположенный на линии государственной границы», - подчеркнул он.
Спикер заявил, что оккупанты и дальше сосредотачивают свои усилия в районах Липцев и Волчанска.