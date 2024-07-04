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У Украины неожиданный «союзник», который массово косит россиян на фронте

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  • 4.07.2024, 17:02
  • 4,496
У Украины неожиданный «союзник», который массово косит россиян на фронте
иллюстративное фото

Российские военкоры бьют тревогу.

Российские военные пропагандисты выражают тревогу по поводу повального пьянства солдат на фронте, особенно на Херсонском направлении. Один из Z-каналов заявляет, что проблема достигла угрожающих масштабов и становится причиной больших потерь, пишет «Диалог»

Россияне пьют в тылу, после чего открывают огонь по своим же, а также подставляют сослуживцев в ходе наступления.

Алкоголь подразделениям поставляют российские командиры и силовики, которые крышуют этот бизнес и наживаются на нем.

«На данный момент очень большой процент погибших на направлении - синька. Бухают практически все», - пишет российский Z-военкор.

Более того, по его словам, в российских подразделениях регулярно гибнет по полроты из-за одного пьяного солдата.

«Когда этот синяк начинает стрелять по своим, вдвойне обиднее», - пишет он.

Россияне утверждают, что когда в составе подразделения штурмовать Крынки идет хотя бы один пьяный солдат, все его сослуживцы обречены на гибель. На Херсонском направлении у российских военных нет никаких ограничений на алкогольные напитки. Местные барыги поставляют их прямо в подразделения, а командование закрывает на это глаза. В результате и без того высокие потери ещё больше увеличились.

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