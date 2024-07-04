У Украины неожиданный «союзник», который массово косит россиян на фронте 2 4.07.2024, 17:02

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иллюстративное фото

Российские военкоры бьют тревогу.

Российские военные пропагандисты выражают тревогу по поводу повального пьянства солдат на фронте, особенно на Херсонском направлении. Один из Z-каналов заявляет, что проблема достигла угрожающих масштабов и становится причиной больших потерь, пишет «Диалог».

Россияне пьют в тылу, после чего открывают огонь по своим же, а также подставляют сослуживцев в ходе наступления.

Алкоголь подразделениям поставляют российские командиры и силовики, которые крышуют этот бизнес и наживаются на нем.

«На данный момент очень большой процент погибших на направлении - синька. Бухают практически все», - пишет российский Z-военкор.

Более того, по его словам, в российских подразделениях регулярно гибнет по полроты из-за одного пьяного солдата.

«Когда этот синяк начинает стрелять по своим, вдвойне обиднее», - пишет он.

Россияне утверждают, что когда в составе подразделения штурмовать Крынки идет хотя бы один пьяный солдат, все его сослуживцы обречены на гибель. На Херсонском направлении у российских военных нет никаких ограничений на алкогольные напитки. Местные барыги поставляют их прямо в подразделения, а командование закрывает на это глаза. В результате и без того высокие потери ещё больше увеличились.

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