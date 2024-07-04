Глава МИД Украины: Есть два ключевых решения, которые могут изменить ситуацию в войне 4.07.2024, 17:21

Дмитрий Кулеба

Одно из них — уничтожение российских бомбардировщиков.

Переломить ситуацию на фронте в Украине можно, но это будет очень сложно сделать. Необходимо принять два ключевых решения, которые смогут переломить ситуацию в войне с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью LRT.

«Переломить ситуацию можно, но очень сложно. В ней много составляющих и много решений, которые необходимо принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы принимаем эти решения. Некоторые решения зависят от наших партнеров, и они тоже, как правило, понимают, что эти решения необходимо принимать», - заявил он.

Министр отметил, что один из решений - уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе.

«Если бы мне пришлось назвать два ключевых решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, я бы упомянул уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе», - заявил Кулеба.

По его словам, это «настоящая болевая точка сухопутных войск» Украины.

«То, что мы считаем главной причиной успеха россиян, - это просто бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы. Они уничтожают и убивают в огромных масштабах, а иногда просто сглаживают позиции, не оставляя ничего для обороны. Поэтому, как только нам удастся устранить угрозу авиабомб, наши наземные позиции укрепятся, и России будет очень трудно продвигаться вперед», - заявил министр.

Кулеба заявил, что второе решение для изменения ситуации на фронте - увеличение поставок боеприпасов.

«Второе решение, о котором все говорят месяцами и годами, над которым работают месяцами и годами, - это увеличение поставок боеприпасов. Если мы защитим наши силы от управляемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов для уничтожения движущихся российских колонн и подразделений, это будет огромной инвестицией в изменение тенденций на поле боя», - подчеркнул он.

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