Нелегалы начали прорывать границу Беларуси с Латвией 4.07.2024, 17:29

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Количество прорывов на границе с Литвой и Польшей уменьшилось.

В последние дни увеличилось количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщил начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, пишет lsm.lv.

«В последние три дня мы сталкиваемся с довольно интенсивным потоком лиц, желающих попасть в Латвию нелегально. Вчера были пресечены 62 такие попытки, позавчера — 51, а до этого — 47. За последние три дня мы снова видим, что желающие нелегально проникнуть в Латвию активизировались непосредственно в направлении Латвии, и, соответственно, их количество уменьшилось в соседних с нами странах — Литве и Польше», — сказал Пуятс, которого цитируют местные медиа.

В этом году Государственная пограничная охрана страны предотвратила незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 2770 человек. 12 человек приняли в Латвию по гуманитарным соображениям.

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