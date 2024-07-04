Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе 2 4.07.2024, 17:56

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Илон Маск

Бизнесмен хочет колонизовать эту планету за 20 лет.

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом «Бар».

«Бар», — ответил американский миллиардер, комментируя пост.

Увидев появление Маска в комментариях, некоторые пользователи начали предлагать свои названия для первого города на красной планете: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад.

По словам бизнесмена, на освоение Марса у его компании уйдет около 20 лет — за это время на красную планету может быть отправлено около одного миллиона человек, которых будет достаточно для создания самодостаточного колониального города.

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