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Что предлагают отдыхающим на Нарочи и какие там цены

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  • 4.07.2024, 18:05
  • 1,578
Что предлагают отдыхающим на Нарочи и какие там цены

Есть и деликатесы.

Что предлагают отдыхающим на Нарочи и какие там цены, выяснило местное издание Kraj.by.

Клубнику на местном рынке в городском поселке Нарочь можно купить по цене примерно 15 рублей за килограмм. Небольшая упаковка малины обойдется в десять рублей. По такой же цене — пол-литра голубики. Черешня стоит 15 рублей за килограмм.

Помидоры в зависимости от сорта могут стоит от 6,5 до девяти рублей.

Есть и деликатесы — это копченая рыба. Это, пожалуй, самый дорогой продукт на местном рынке.

К примеру, за килограмм линя и морского окуня просят 45 рублей, а цена за килограмм сига доходит до 60 рублей. Самый дорогой — копченый угорь. Его продают по 80 рублей за килограмм.

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