закрыть
4 июля 2024, четверг, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойца ММА из Азербайджана пожизненно отстранили в РФ за фразу «русская свинья»

  • 4.07.2024, 18:09
  • 1,476
Бойца ММА из Азербайджана пожизненно отстранили в РФ за фразу «русская свинья»

Бойца теперь проверят на экстремизм.

Федерация бокса России пожизненно отстранила от мероприятий под своей эгидой азербайджанского бойца ММА Джавида Рзаева, оскорбившего на национальной почве россиянина Артура Кулинского. Об этом сообщила пресс-служба организации.

2 июля стало известно, что после турнира Hardcore FC федерация дисквалифицировала Рзаева, не уточнив срок, приостановила лицензию промоушена и пожаловалась в Генпрокуратуру РФ.

В четверг федерация сообщила, что возобновила лицензию Hardcore FC, но в случае повторного нарушения снова ее отберет без права восстановления.

«Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца [Рзаева], в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности», — говорится в заявлении.

Рзаев после победы над россиянином Сергеем Приходько вступил в перепалку с другим бойцом, Кулинским, и назвал его «русской свиньей».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип