Бойца ММА из Азербайджана пожизненно отстранили в РФ за фразу «русская свинья» 4.07.2024, 18:09

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Бойца теперь проверят на экстремизм.

Федерация бокса России пожизненно отстранила от мероприятий под своей эгидой азербайджанского бойца ММА Джавида Рзаева, оскорбившего на национальной почве россиянина Артура Кулинского. Об этом сообщила пресс-служба организации.

2 июля стало известно, что после турнира Hardcore FC федерация дисквалифицировала Рзаева, не уточнив срок, приостановила лицензию промоушена и пожаловалась в Генпрокуратуру РФ.

В четверг федерация сообщила, что возобновила лицензию Hardcore FC, но в случае повторного нарушения снова ее отберет без права восстановления.

«Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца [Рзаева], в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности», — говорится в заявлении.

Рзаев после победы над россиянином Сергеем Приходько вступил в перепалку с другим бойцом, Кулинским, и назвал его «русской свиньей».

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