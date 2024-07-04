Эрдоган заявил Си об угрозе распространения войны в Украине 3 4.07.2024, 18:15

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По его словам, международное сообщество должно принять эффективные меры в этом вопросе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Астане заявил об угрозе распространения войны в Украине на глобальном уровне, сообщает Управление коммуникации республики в соцсети X.

«Президент Эрдоган подчеркнул значимость опасности экспансии украинско-российской войны <...> на региональном и глобальном уровнях, подчеркнул, что международное сообщество должно принять эффективные меры в этом вопросе», — говорится в сообщении.

Эрдоган прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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