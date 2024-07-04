Пранкеры, опозорившие Лукашенко, получили госнаграды в Кремле 4.07.2024, 18:25

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Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) (слева направо) (Фото: Александр Река / ТАСС)

Одного из пранкеров диктатор требовал наказать.

Российские пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили государственные награды в Кремле.

Награждение прошло 3 июля. На фотографии, сделанной в связи с награждением, запечатлены Вован с Лексусом.

Пранкеры Вован и Лексус известны своими видео с политиками, с которыми они ведут разговор под именем других политиков.

Как сообщал Charter97.org, в июне 2014 года пранкер Вован дозвонился Александру Лукашенко от имени сына бежавшего в РФ экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как следует из аудиозаписи телефонного разговора, речь шла о предоставлении Януковичу убежища в Беларуси. За помощь пранкер от имени Януковича предложил Лукашенко золотой батон.

Политический контекст беседы-шутки нанес тогда ущерб репутации узурпатора. По факту розыгрыша диктатор велел найти и наказать разыгравшего его хулигана. При этом он потребовал отправить его «на заготовку кормов». Лукашенко предупредил тогда подчиненных, что если этого не произойдет, то на полевые работы отправятся главы КГБ и его администрации. После розыгрыша Лукашенко уволил свою помощницу Наталью Петкевич.

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