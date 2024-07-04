Пранкеры, опозорившие Лукашенко, получили госнаграды в Кремле
- 4.07.2024, 18:25
- 1,630
Одного из пранкеров диктатор требовал наказать.
Российские пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили государственные награды в Кремле.
Награждение прошло 3 июля. На фотографии, сделанной в связи с награждением, запечатлены Вован с Лексусом.
Пранкеры Вован и Лексус известны своими видео с политиками, с которыми они ведут разговор под именем других политиков.
Как сообщал Charter97.org, в июне 2014 года пранкер Вован дозвонился Александру Лукашенко от имени сына бежавшего в РФ экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как следует из аудиозаписи телефонного разговора, речь шла о предоставлении Януковичу убежища в Беларуси. За помощь пранкер от имени Януковича предложил Лукашенко золотой батон.
Политический контекст беседы-шутки нанес тогда ущерб репутации узурпатора. По факту розыгрыша диктатор велел найти и наказать разыгравшего его хулигана. При этом он потребовал отправить его «на заготовку кормов». Лукашенко предупредил тогда подчиненных, что если этого не произойдет, то на полевые работы отправятся главы КГБ и его администрации. После розыгрыша Лукашенко уволил свою помощницу Наталью Петкевич.