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Украинские пограничники показали, как прорывались на бронетехнике под плотным обстрелом россиян

  • 4.07.2024, 18:35
  • 1,446
Украинские пограничники показали, как прорывались на бронетехнике под плотным обстрелом россиян

Видеофакт.

Украинские пограничники смогли прорваться под плотным обстрелом россиян в позиции собратьев для того, чтобы провести эвакуацию на Сватовском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, на видео показано, как пограничный экипаж БМП прорывается на позиции под смертоносным вражеским огнем. Украинские бойцы двигались на броневике YPR-765 бригады «Стальная граница».

В этот момент по нему целили два РСЗО «Град» противника и 15 снарядов из ствольной артиллерии.

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