Телеканал «Белсат» ожидают изменения 4.07.2024, 18:43

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Telewizja Polska меняет структуру.

Telewizja Polska планирует изменения в работе зарубежных редакций. «Белсат» перейдет под управление новой структуры – Центра программ для зарубежья, однако о ликвидации «Белсата» речи не идет. Об этом пишет DGP со ссылкой на руководителя TVP World Михала Бронетовского.

В четверг Telewizja Polska представила новый план структуры телевидения. Согласно объявленному, в ближайшее время будет создан Центр программ для зарубежья. Он возьмет под свое крыло все вещание на иностранных языках. Речь идет о TVP World, а также о «Белсате» и всех его филиалах. При этом TVP Polonia и TVP Vilnius останутся независимыми, сообщает Михал Бронетовски.

Руководство новым центром перейдет к нынешнему руководству TVP World. «Белсат» перестанет быть самостоятельной единицей, став одним из подразделений новой структуры. Кроме белорусского «Белсата» и русского «ВОТ ТАК», будет создана украинская редакция, которая начнет работу 1 марта 2025 года. На новом канале будут три языковые полосы, каждая продолжительностью шесть часов.

«Ликвидации «Белсата» не будет, будет новая структура. Я хочу подчеркнуть – «Белсат» не исчезает, он получает новые возможности», – уверяет руководитель TVP World.

Каждая из телестанций, входящих в группу, будет работать под своей вывеской, иметь собственные бюджеты и автономию.

«Иноязычные телеканалы получили новые обязанности, которых требует текущая ситуация в мире. Мы ценим достижения «Белсата» в борьбе за независимость Беларуси, но важна и русскоязычная информация, которая дойдет до бывших советских республик, где масса людей говорит по-русски», – отмечает пресс-секретарь польской дипломатии Павел Вроньски.

Изменения коснутся и TVP World.

«Зрители увидят изменения 1 марта 2025 года. Тогда же будет представлено и новое название. Это совпадет с презентацией новых рамок. В названии не будет TVP, но будет присутствовать слово «Польша». Поиск нового названия уже ведется», – говорит Михал Бронетовски.

«Финансирование МИД иностранных редакций останется неизменным. Мы не намерены его сокращать», – заявляет Павел Вроньски.

Также в Министерстве иностранных дел Польши будет создан новый департамент.

«Это будет многогранный отдел стратегической информации. Это наш польский стратком», – говорит пресс-секретарь МИД.

«С середины августа мы уже будем отдельным Департаментом, мы планируем очень тесно сотрудничать с TVP. Но мы также будем реагировать на гибридные угрозы, отвечать на дезинформационные атаки», – заключает начальник отдела публичной и культурной дипломатии МИД объясняет Катажина Шаран.

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