Глава Ирана предложил создать для ШОС единую валюту

Глава Ирана предложил создать для ШОС единую валюту8
- 4.07.2024, 18:51
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Об этом он заявил на саммите в Астане.
Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании «ШОС плюс» в Астане выступил с предложением создать единую валюту для участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС.
Укрепление экономического сотрудничества между государствами ШОС является одним из важнейших шагов для укрепления объединения в мире и в регионе, считает Мохбер. «К этой сфере относится расширение использования национальных валют или [создание] общей валюты», — заявил он.
По словам главы Ирана, создать новую валюту можно с помощью «прорывных технологий». Тема представляет большой интерес и нуждается в обсуждении, убежден Мохбер.
4 июля в Астане завершился саммит ШОС, в рамках которого в организацию приняли Беларусь. Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. Теперь в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.
На встрече лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию.