В центре Гродно продается необычный дом

В центре Гродно продается необычный дом1
- 4.07.2024, 19:03
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Под землей он в почти в четыре раза больше, чем снаружи.
На сайте одного из гродненских агентств недвижимости появилось объявление о продаже дома 2015 года постройки в центре Гродно на улице Захарова. Интерьер не всем придется по вкусу, но у объекта другая особенность: в доме огромный подвал.
В доме четыре жилые комнаты, на каждом этаже санузел. Санузлы совмещенные, на первом этаже санузел с ванной, на втором с душевой. Здесь большой зал-гостиная на первом этаже, который соединен с кухней и летней верандой с выходом во двор, пишет «Зеркало».
На втором этаже спальная комната, кабинет, санузел, гардеробная. В доме много мебели из Китая, Индии и других стран. На втором этаже также есть большой балкон-терраса.
Размер участка почти шесть соток, перед домом — газон и туи.
Учитывая ландшафт участка — был овраг, во дворе за домом создан подвал, общей площадью 400 кв.м. с двумя входами. При этом площадь дома составляет всего 119,9 квадратных метров.
Стоимость дома — почти миллион рублей или 300 тысяч долларов.