Пашинян: Армения готова повысить отношения с США на уровень стратегического партнерства
- 4.07.2024, 19:15
Премьер Армении отметил важность роли Штатов в процессе установления мира в регионе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в приветственном послании президенту Джо Байдену по случаю Дня независимости США, заявил, что его страна готова повысить отношения с Соединенными Штатами до уровня стратегического партнерства.
По его словам, многоплановые и тесные связи между двумя странами, значительный рост сотрудничества, наблюдаемый в последние годы, подчеркивают прочность партнерства между Ереваном и Вашингтоном, которое основывается на «демократических принципах, верховенстве закона и защите прав человека».
«Я рад констатировать, что приверженность к дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», - отметил Пашинян.
Глава правительства Армении также подчеркнул важность роли США в процессе установления мира в регионе.