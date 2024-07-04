В Гродно с таксистом рассчитались странной купюрой 4.07.2024, 19:48

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Есть повод проверить свои кошельки.

Таксист из Гродно, пересчитывая выручку после ночной смены, заметил необычную купюру. Об этом пишет портал NewGrodno.

С виду она очень похожа на обычную банкноту в Br20. Однако если посмотреть более внимательно, то можно обнаружить, что на ней написано «дваццаць дублёў».

Это сувенирная купюра, которая не является платежным средством. Такие деньги используют для розыгрышей, для съемок видео, чтобы не портить настоящие банкноты.

«За выходные я провез 80–90 пассажиров. Как теперь установить того, кто сунул мне эту купюру? Ночью можно было не заметить разницу, но теперь, конечно, буду внимательнее», – рассказал порталу таксист.

Водитель надеется, что его история послужит уроком для других.

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