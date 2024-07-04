В Витебске призывник решил побороться с военкоматом, который проигнорировал все его диагнозы 4.07.2024, 20:04

1,176

На чью сторону встал суд?

Жителя Витебска в прошлом году призвали на срочную службу в армию, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Молодой человек подал иск в суд и смог доказать, что призыв был неправомерным. Подробности стали известны из опубликованного судебного решения.

Дело рассматривалось в суде Железнодорожного района Витебска в конце апреля 2024 года. Витеблянин обжаловал решение городской призывной комиссии, которая постановила отправить его на срочную службу, несмотря на диагнозы, не позволяющие служить, пишет «Зеркало».

У молодого человека целый букет заболеваний: артериальная гипертензия 2-й степени и хронические проблемы с сердцем — транзиторный пролапс митрального клапана с митральной недостаточностью, аномалия развития левого желудочка. Кроме того, у него искривление носовой перегородки с затруднением дыхания.

Также раньше у парня выявляли почечное заболевание — транзиторную оксалурию, по которой у него была временная отсрочка. В этот раз его снова обследовали в нефрологическом отделении, диагноз не был подтвержден, однако, подчеркнул витеблянин, на это заключение нельзя полагаться, ведь он не прошел обследование в полном объеме, так как был вынужден выписаться и уехать из-за смерти бабушки. По его мнению, при полном обследовании диагноз бы подтвердился.

Во время медкомиссии призывник сообщал, что состояние его здоровья нестабильное. У него частые давящие головные боли, головокружения, шум в ушах и скачки давления, из-за которых появляются «мушки» перед глазами. Из-за плохого самочувствия ему не раз приходилось вызывать скорую помощь, также он обращался в поликлинику, где ему выдавали больничный. Для стабилизации давления парню приходится постоянно принимать лекарства.

Однако призывная комиссия проигнорировала его жалобы и диагнозы, заявил витеблянин на суде. Его даже не отправили на полное обследование сердечно-сосудистой системы в условиях стационара, хотя по закону при наличии артериальной гипертензии военкомат обязан был это сделать.

Суд изучил все предоставленные медицинские документы: материалы личного дела призывника, медицинские карты из поликлиники и больницы. И в итоге согласился с доводами молодого человека и признал его жалобу обоснованной.

Решение городской призывной комиссии о призыве парня на срочную военную службу было отменено. Суд обязал военкомат принять новое решение: признать молодого человека негодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com