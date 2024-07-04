«Хезболлах» выпустила по Израилю более 200 ракет и дронов 4.07.2024, 20:08

ЦАХАЛ нанес удары по объектам группировки на юге Ливана.

Радикальное ливанское шиитское движение «Хезболлах» в четверг, 4 июля, выпустило по военным базам на севере Израиля более 200 ракет и беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Это крупнейшая атака «Хезболлах» на Израиль за время начавшейся 7 октября 2023 года войны в секторе Газа, отмечает портал Ynet.

По его информации, в результате обстрелов в некоторых районах на севере Израиля возникли пожары.

ЦАХАЛ ответил на нападение ударами по объектам «Хезболлах» в Южном Ливане.

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