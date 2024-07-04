закрыть
4 июля 2024, четверг, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом

2
  • 4.07.2024, 20:36
Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом
Джо Байден

Но настоял на том, что будет продолжать свою кампанию по переизбранию.

Американский президент Джо Байден заявил, что «облажался» во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, но настоял на том, что будет продолжать свою кампанию по переизбранию.

Об этом сообщает Financial Times.

«У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку», - сказал Байден местной радиостанции в Висконсине.

Президент США добавил, что «намерен выиграть эти выборы», повторив фразу, которую он часто использовал после провальных дебатов на прошлой неделе.

«Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься», - сказал он.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Театр абсурда
Театр абсурда Леонид Невзлин