Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом

Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом2
- 4.07.2024, 20:36
Но настоял на том, что будет продолжать свою кампанию по переизбранию.
Американский президент Джо Байден заявил, что «облажался» во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, но настоял на том, что будет продолжать свою кампанию по переизбранию.
Об этом сообщает Financial Times.
«У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку», - сказал Байден местной радиостанции в Висконсине.
Президент США добавил, что «намерен выиграть эти выборы», повторив фразу, которую он часто использовал после провальных дебатов на прошлой неделе.
«Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься», - сказал он.