Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом 2 4.07.2024, 20:36

Джо Байден

Но настоял на том, что будет продолжать свою кампанию по переизбранию.

Американский президент Джо Байден заявил, что «облажался» во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, но настоял на том, что будет продолжать свою кампанию по переизбранию.

Об этом сообщает Financial Times.

«У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку», - сказал Байден местной радиостанции в Висконсине.

Президент США добавил, что «намерен выиграть эти выборы», повторив фразу, которую он часто использовал после провальных дебатов на прошлой неделе.

«Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься», - сказал он.

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