Анти-Brexit: эксперты оценили вероятность восстановления совместной экономики Великобритании и ЕС 1 4.07.2024, 21:02

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По мнению аналитиков, последствия и причины Brexit глубже экономических выгод.

Победа лейбористской оппозиции в Великобритании, что может привести к изменению экономического курса страны и возобновлению тесных связей со странами Евросоюза, вряд ли сможет полностью урегулировать многочисленные проблемы между островным государством и Европейским континентом. Новое правительство сможет установить более тесные экономические связи с ЕС, но вряд ли возобновит интеграцию с континентальной Европой, которая была до Brexit. Ключевая проблема не в экономических разногласиях, а в многочисленных политических несоответствиях между сторонами, считают эксперты, которые общались с изданием Euractiv.

Еврооптимисты очень надеются на лейбористов, чей лидер уже объявил о перезагрузке отношений Великобритании и Евросоюза. Партия, которая по большинству опросов накануне парламентских выборов получит большинство голосов, объявляет об улучшении торговых и инвестиционных отношений с Евросоюзом. В частности, запланирована ликвидация ненужных с точки зрения лейбористов экономических и бюрократических барьеров в торговле.

В то же время лейбористы солидарны с консерваторами о том, что восстановить единый рынок или совместный таможенный союз с ЕС невозможно. Одной из причин, толкающей британских политиков сохранять свою локализацию, является то, что европейская бюрократия во время переговоров по синхронизации законодательства настаивает на жесткой согласованности британского законодательства с европейскими стандартами. В свою очередь британцы хотят сохранить автономность во многих экономических и политических вопросах.

В то же время эксперты отмечают, что лейбористское правительство будет восприниматься Евросоюзом значительно лучше и позволит решить, по крайней мере, большинство технических проблем, связанных с торговлей. Это может вызвать улучшение экономических отношений и усиление как Евросоюза, так и Великобритании в перспективе. Особенно важным такое взаимодействие может оказаться тогда, когда состояние экономики Великобритании, как и большого количества стран ЕС, оставляет желать лучшего. После выхода из еврозоны Великобритания получила существенный экономический удар, который по большинству показателей оценивается в сокращении валового внутреннего продукта страны минимум на 5%. Именно поэтому любое улучшение экономических отношений между Евросоюзом и Великобританией может помочь как Лондону, так и Брюсселю улучшить экономические показатели, удовлетворяя политические пожелания граждан.

Как сообщалось ранее, в апреле 2021 года Европейский парламент утвердил Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, устанавливающее правила будущих отношений после выхода страны из блока – «Брекзита».

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