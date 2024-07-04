ВСУ показали, как выглядит микрорайон «Канал» в Часовом Яру

ВСУ показали, как выглядит микрорайон «Канал» в Часовом Яру2
- 4.07.2024, 21:16
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Фотофакт.
Российские оккупанты продолжают уничтожать Часов Яр в Донецкой области. Микрорайон «Канал» уже превратился в груду пепла. Украинские бойцы показали фото разрушенного города.
Об этом сообщает Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила.
«Часов Яр. Ад на земле. Россияне продолжают уничтожать город всеми возможными типами вооружения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что воины 24 ОМБр имени короля Даниила продолжают оборону города от значительно превосходящих сил противника в тяжелейших условиях.
«Микрорайон «Канал» возле канала Северский Донец — Донбасс превратился в груду пепла — так выглядит он сейчас. Такой пейзаж, который когда-то был за пределами нашего воображения, за два года войны уже стал привычным. От нашей сплоченности сегодня зависит то, как будут выглядеть наши города завтра», - отметили в бригаде.