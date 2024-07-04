Польша хочет привлечь пограничников из Финляндии, Германии и Греции для защиты границы с Беларусью 1 4.07.2024, 21:28

Подготовка уже ведется.

Польские власти намерены привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для патрулирования границы с Беларусью.

Об этом заявил высокопоставленный польский чиновник, пишет Reuters.

«Подготовка идет полным ходом, и это страны, у которых большой опыт по охране границ. Особенно, например, греческий опыт может быть очень полезен», — рассказал чиновник.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что среди мигрантов из Беларуси могут быть люди, специально обученные нападать на польских солдат.

Правительство Польши намерено поднять вопрос о защите границы с Беларусью на саммите НАТО в Вашингтоне на будущей неделе.

Пограничное агентство Европейского союза Frontex сообщает, что число людей, пытающихся пересечь границу ЕС через восточную границу блока, почти удвоилось за первые пять месяцев 2024 года, хотя этот маршрут остается относительно небольшим по сравнению с другими путями в Европу.

В начале июля после того, как ситуацию прокомментировал официальный Пекин, количество попыток штурма границы Польши с территории Беларуси несколько сократилось.

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