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В Борисове мужчина стрелял из окна

  • 4.07.2024, 21:41
В Борисове мужчина стрелял из окна

Пострадал трехлетний ребенок.

В Борисове мужчина из окна стрелял из пневматики – пострадал трехлетний ребенок, сообщает УВД Минского облисполкома.

Женщина сообщила правоохранителям, что неизвестный хулиган причинил телесные повреждения ее трехлетней дочери и осуществил выстрел из пневматического оружия. Он был такой силы, что пуля застряла у ребенка в нижней части ноги.

«Сотрудники уголовного розыска Староборисовского отдела милиции Борисовского РУВД сразу поняли, что стреляли из окон одного из домов по улице Лопатина, где в тот момент гуляла женщина с ребенком», – сообщили милиционеры.

В результате оперативных мероприятий правоохранители выяснили, «что развлечься решил 50-летний местный житель».

Мужчина из оконного проема захотел пострелять по деревьям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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