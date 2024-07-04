В Борисове мужчина стрелял из окна
- 4.07.2024, 21:41
Пострадал трехлетний ребенок.
В Борисове мужчина из окна стрелял из пневматики – пострадал трехлетний ребенок, сообщает УВД Минского облисполкома.
Женщина сообщила правоохранителям, что неизвестный хулиган причинил телесные повреждения ее трехлетней дочери и осуществил выстрел из пневматического оружия. Он был такой силы, что пуля застряла у ребенка в нижней части ноги.
«Сотрудники уголовного розыска Староборисовского отдела милиции Борисовского РУВД сразу поняли, что стреляли из окон одного из домов по улице Лопатина, где в тот момент гуляла женщина с ребенком», – сообщили милиционеры.
В результате оперативных мероприятий правоохранители выяснили, «что развлечься решил 50-летний местный житель».
Мужчина из оконного проема захотел пострелять по деревьям.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.