На Гомель обрушились ветер, ливень и град 4.07.2024, 22:03

Повреждены крыши и повалены деревья.

В Гомеле разбушевалась непогода — сильный ветер, ливень и град прошлись по городу. Повреждены крыши домов, повалены деревья и заборы, сообщил глава областного центра Владимир Привалов в своем телеграм-канале.

«Стихия была настолько мощной, что в Новобелицком районе повредила крыши домов, повалила деревья и заборы. Поваленные деревья повредили припаркованные рядом машины. Один дом оказался затопленным: вода из-за забитой ливневки с улицы хлынула в жилье. Работники МЧС оперативно выехали по сообщению для откатки воды», — сообщил Привалов.

Он отметил, что, к счастью, обошлось без жертв. В настоящее время аварийные бригады ЖКХ расчищают проезды, убирают поваленные деревья, а городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, на пятницу, 5 июля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильных ливней.

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