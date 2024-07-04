закрыть
4 июля 2024, четверг, 22:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Гомель обрушились ветер, ливень и град

  • 4.07.2024, 22:03
На Гомель обрушились ветер, ливень и град

Повреждены крыши и повалены деревья.

В Гомеле разбушевалась непогода — сильный ветер, ливень и град прошлись по городу. Повреждены крыши домов, повалены деревья и заборы, сообщил глава областного центра Владимир Привалов в своем телеграм-канале.

«Стихия была настолько мощной, что в Новобелицком районе повредила крыши домов, повалила деревья и заборы. Поваленные деревья повредили припаркованные рядом машины. Один дом оказался затопленным: вода из-за забитой ливневки с улицы хлынула в жилье. Работники МЧС оперативно выехали по сообщению для откатки воды», — сообщил Привалов.

Он отметил, что, к счастью, обошлось без жертв. В настоящее время аварийные бригады ЖКХ расчищают проезды, убирают поваленные деревья, а городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, на пятницу, 5 июля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильных ливней.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Театр абсурда
Театр абсурда Леонид Невзлин