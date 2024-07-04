Студентов БГУ отправят учиться в Иран

Студентов БГУ отправят учиться в Иран1
- 4.07.2024, 22:17
Об этом договаривался ректор университета в ходе визита в Исламскую республику.
Андрей Король подписал меморандумы о взаимопонимании с Технологическим университетом имени Амира Кабира и Технологическим университетом Малек Аштар.
БГУ и иранские университеты договорились развивать сотрудничество. В частности, предполагается обмен обучающимися по программам обучения всех уровней; преподавателями и учеными, разработка и реализация совместных образовательных программ, выполнение научно-исследовательских и образовательных проектов.
Также университеты будут обмениваться информацией и учебными материалами, организовывать конференции, семинары, практикумы и курсы, выпускать совместные публикации.
Технологический университет Малек Аштар заинтересован в развитии научного сотрудничества с БГУ в области оптики, материаловедения и металлургии, электрофизики, физики полимеров и композитных материалов.
С руководством Технологического университета имени Амира Кабира прошло обсуждение в том числе подготовки совместных публикаций в научных журналах, участия в научно-практических мероприятиях, организации научных стажировок и совместного научного руководства аспирантами.
В пресс-службе БГУ сообщили, что на данный момент в университете обучаются 10 граждан Ирана.