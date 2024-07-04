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США впервые разместят в Японии 48 новейших истребителей-невидимок F-35

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  • 4.07.2024, 22:26
США впервые разместят в Японии 48 новейших истребителей-невидимок F-35

Из-за России, КНДР и Китая.

Министерство обороны США заявило, что впервые дислоцирует 48 новейших истребителей-невидимок F-35A на авиабазе Мисава, находящейся в префектуре Аомори на северо-востоке Японии, сообщает Kyodo.

Отмечается, что истребители F-35A пятого поколения, способные избегать радиолокационного обнаружения, заменят F-16, которые передислоцируют на авиабазу Кадена в Окинаве, где они заменят списанные истребители F-15.

На фоне угроз безопасности со стороны Китая, Северной Кореи и России в Пентагоне заявили, что модернизация американских тактических самолетов будет осуществляться в течение следующих нескольких лет в тесной координации с японским правительством.

В Минобороны США отметили, что этот шаг является частью усилий по усилению американо-японского альянса и укреплению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Япония впервые разместила истребители F-35A на авиабазе Мисава в 2018 году для реагирования на вторжение в воздушное пространство и ведения наблюдения за Северной Кореей.

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