В Гродно дети проводят киносеансы на стене многоэтажки
- 4.07.2024, 22:40
Видео.
В Гродно дети устроили в одном из дворов кинотеатр прямо на стене многоэтажки. Видео опубликовано на YouTube.
На кадрах видно, как они расположились на траве рядом и смотрят при помощи проектора мультфильм.
Пользователи в комментариях признались, что видео их умилило.
«Вау, круто», «Как это мило», «Хочу к ним», — написали комментаторы.
Некоторые даже распознали, что за мультфильм показывают на стене, отметив, что это «Головоломка».