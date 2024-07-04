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В Гродно дети проводят киносеансы на стене многоэтажки

  • 4.07.2024, 22:40
В Гродно дети проводят киносеансы на стене многоэтажки

Видео.

В Гродно дети устроили в одном из дворов кинотеатр прямо на стене многоэтажки. Видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как они расположились на траве рядом и смотрят при помощи проектора мультфильм.

Пользователи в комментариях признались, что видео их умилило.

«Вау, круто», «Как это мило», «Хочу к ним», — написали комментаторы.

Некоторые даже распознали, что за мультфильм показывают на стене, отметив, что это «Головоломка».

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