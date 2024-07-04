Четыре автомобиля столкнулись на МКАД 4.07.2024, 23:34

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Фотофакт.

Около 18:08 четверга, 4 июля, в районе 36-го километра внешнего кольца МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщают в ГАИ.

Происшествие случилось в направлении съезда на улицу Притыцкого «из-за несоблюдения безопасной дистанции». Четыре автомобиля (Volkswagen, Volkswagen, Opel и еще один Volkswagen) столкнулись друг с другом.

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