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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

  • 4.07.2024, 23:34
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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Фотофакт.

Около 18:08 четверга, 4 июля, в районе 36-го километра внешнего кольца МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщают в ГАИ.

Происшествие случилось в направлении съезда на улицу Притыцкого «из-за несоблюдения безопасной дистанции». Четыре автомобиля (Volkswagen, Volkswagen, Opel и еще один Volkswagen) столкнулись друг с другом.

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