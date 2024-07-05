Капитан сборной Швейцарии связал успех на Евро-2024 с хорошим вином
- 5.07.2024, 1:46
Гранит Джака заявил, что после ужина с вином он на следующий день забил гол.
Команде Швейцарии удалось приблизиться к историческому достижению на Евро-2024 после совместного ужина с «супервином» капитана футбольной команды Швейцарии Гранита Джаки и тренера Мурата Якина. Об этом сообщает AP News.
«Хорошая еда, супервино, и я забил на следующий день... Я думаю, мы оба очень амбициозны. Мы оба просто хотим успеха для себя, для команды», — рассказал капитан сборной Гранит Джака.
Отмечается, что еще в феврале Швейцария показывала плохие результаты. Команда выиграла всего одну из своих предыдущих семи игр.
Ситуация в корне изменилась после совместного ужина тренера и капитана футбольной сборной. Что именно они обсуждали, неизвестно, как и меню ужина и название красного вина, которое они пили. Но оба заявили, что этот ужин стал важным моментом в укреплении связи между тренером и капитаном. На следующий день Гранит Джака забил свой первый гол в бундеслиге за долгое время.
После ужина тренера и капитана Швейцария не проигрывает уже восемь матчей. Следующая игра Швейцарии пройдет в субботу, 6 июля, в Дюссельдорфе, где команда сыграет с Англией. Победа в игре позволит Швейцарии превзойти два предыдущих выхода в четвертьфинал на крупных турнирах — на Евро-2020 и чемпионате мира 1954 года.