Зеленский анонсировал сильное соглашение по безопасности на саммите НАТО 5.07.2024, 5:34

Оно будет гарантировать безопасность Украины до вступления в Альянс.

Украина подпишет еще одно соглашение по безопасности в ходе саммита НАТО 9-11 июля. Оно уже подготовлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он провел длительное совещание насчет саммита НАТО. Президент Украины отметил, что мероприятие должно стать сильным для Украины и всех ее партнеров.

Зеленский рассказал, что при этом состоится заседание Совета Украина-НАТО. Сейчас идет работа над новыми решениями и документами, которые будут подписаны с партнерами. В частности, должны быть хорошие новости насчет противовоздушной обороны.

«Также подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру соглашений по безопасности. И неизменно будем укреплять. Это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО — решение, которое необратимо», - подчеркнул Зеленский.

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