США уничтожили корабли и РЛС хуситов в Красном море
- 5.07.2024, 7:48
Центральное командование американских ВМС раскрыло подробности.
В четверг, 4 июля, Соединенные Штаты Америки уничтожили два надводных корабля без экипажа в Красном море и одну радиолокационную станцию хуситов в Йемене.
Об этом (сообщает) Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.
В Командовании отмечается, что «американские корабли и радиолокационная станция представляют непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также торговых судов в регионе».