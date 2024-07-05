США уничтожили корабли и РЛС хуситов в Красном море 5.07.2024, 7:48

Центральное командование американских ВМС раскрыло подробности.

В четверг, 4 июля, Соединенные Штаты Америки уничтожили два надводных корабля без экипажа в Красном море и одну радиолокационную станцию хуситов в Йемене.

Об этом (сообщает) Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

В Командовании отмечается, что «американские корабли и радиолокационная станция представляют непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также торговых судов в регионе».

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