Белорусские бизнесмены срочно продают доли в своих польских транспортных компаниях 5.07.2024, 7:57

Новые санкции заработают 2 августа.

Белорусские предприниматели, у которых есть транспортный бизнес в Польше, срочно ищут покупателей на доли в своих компаниях, пишет Most.

Таким образом перевозчики пытаются сохранить бизнес после 2 августа, когда заработают новые санкции ЕС в отношении Беларуси и России.

Новый пакет касается в том числе транспортной отрасли. Со 2 августа компании, созданные на территории ЕС после 8 апреля 2022 года, не смогут осуществлять перевозки по территории Евросоюза, если 25% и более акций (долей) в них принадлежит белорусскому или российскому физлицу, юрлицу или органу.

Эта мера не распространяется на тех, кто имеет второе гражданство одной из стран ЕС либо вид на жительство (постоянный или временный) в ЕС.

Почему многие бизнесы могут пострадать

Многие белорусские транспортные организации в Польше зарегистрированы после 8 апреля 2022 года. Дело в том, что белорусский транспортный бизнес стал активно «дробиться» после введения предыдущих санкций — когда ЕС запретил белорусским и российским перевозчикам осуществлять рейсы по своей территории, а Беларусь ввела симметричный меры в отношении европейских компаний.

Чтобы обойти эти ограничения, белорусские бизнесмены стали регистрировать юрлица в ЕС и передавать им на баланс часть подвижного состава.

В результате перевозки между Беларусью и ЕС осуществляются методом перегрузки/перецепки. Фура на белорусских или российских номерах едет до транспортно-логистического центра на границе, а оттуда груз забирает тягач на польских номерах и выполняет рейс по территории ЕС. Формально рейсы осуществляются разными организациями, но фактически груз транспортирует один и тот же бизнес, только в два этапа.

Поскольку прежде работа по такой схеме не требовала от владельцев бизнесов переезжать в ЕС, многие предприниматели не стремились получать ВНЖ. Для решения текущих управленческих задач им достаточно было визы.

Теперь ЕС закрывает лазейку, по которой такие компании работали всё это время.

Источник MOST в транспортной отрасли говорит, что мера может затронуть сотни организаций по всей Польше. Сам он работает в Бяла-Подляске.

— Только у нас на виртуальном офисе три такие фирмы, всего в городе может быть и 33.

Что предпринимают бизнесмены

В отрасли говорят, что многие бизнесмены, раздробившие в последние годы белорусский бизнес, теперь ищут людей с паспортом гражданина ЕС, которым можно продать доли в польских компаниях. Партнеров должно быть несколько, чтобы у одного не оказалось более 75% — иначе велик риск потерять управляемость бизнеса.

— Люди будут рисковать, будут пробовать сохранить бизнес, — утверждает другой источник в отрасли. — Мало кто хочет продать предприятие, чтобы действительно уйти из этого бизнеса.

По его данным, предприниматели будут массово подаваться на ВНЖ в Польше. Однако получить документ меньше чем за месяц невозможно, поэтому схема с продажей может использоваться для того, чтобы предприятие не приостанавливало деятельность в период рассмотрения документов.

В теории договоренности с потенциальными покупателями могут предусматривать возможность обратного выкупа акций с премией для партнеров, после того как нынешние владельцы компаний получат ВНЖ в Польше. Однако такой шаг тоже может быть рискованным: представляется, что у контролирующих органов могут возникнуть вопросы относительно того, не является ли сделка мнимой.

Легализоваться, чтобы сохранить бизнес

Источник в отрасли не думает, что получение ВНЖ в Польше станет проблемой для предпринимателей, которые ведут здесь бизнес. Он предполагает, что смысл новой меры не в том, чтобы отсечь им возможность работать в Европе, а в том, чтобы до бизнесменов «проще было дотянуться бюрократии», если их компании уличат в обходе санкций. Белорус утверждает, что есть нюансы в работе правоохранительной системы с иностранцами, у которых есть ВНЖ и которые находятся в стране по визе.

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