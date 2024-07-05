Во Франции исчез легендарный меч Роланда, который был воткнут в скалу 1300 лет назад 5.07.2024, 8:06

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Фото: mir24.tv/Shutterstock/FOTODOM

Местные власти считают, что меч был похищен.

Французская версия легендарного меча короля Артура Экскалибур исчезла из скалы, в которую, согласно легенде, он был погружен 1300 лет назад, пишет The Independent.

Отмечается, что меч Дюрандаль из Рокамадура, что на юге Франции, считают похищенным, несмотря на то, что он был прикован цепью к камню на высоте почти 10 метров над землей.

Известно, что Дюрандаль был мечом легендарного рыцаря Роланда во французском эпосе, который считался непобедимым.

«Мы будем грустить по Дюрандалю. Он был частью Рокамадура на протяжении веков, и нет ни одного гида, который бы не указал на него во время посещения. Рокамадур чувствует, что у него украли часть его самого, но даже если это легенда, судьбы нашей деревни и этого меча переплетены», - отметила мэр Рокамадура Доминик Ленфант.

В издании напомнили, что о Дюрандале описано в поэме 11 века «Песнь о Роланде». В эпосе рассказывается о магической силе меча и утверждается, что он имел один зуб Святого Петра, кровь Святого Василия и волосы Святого Дениса. Там говорится о том, что перед смертью в битве на перевале Ронсево Роланд пытался разбить меч о скалу, чтобы он не попал в руки армии сарацин, с которой он отважно сражался.

Также в средневековом мифе рассказывается, что перед тем, как отдать меч Роланду, Карл Великий получил Дюрандаль от ангела. Поэтому попытки Роланда разбить меч о скалы были тщетными.

«В конце концов он подбросил его в воздух, чтобы спасти. Чудом пролетев сотни километров, он, по преданию, врезался в скалу Рокамадур. Он считался настолько ценным для города, что когда музей Клюни хотел выставить его в 2011 году, городской совет и охранник сопровождали его на обратном пути. В 2016 году Рокамадур был признан самой любимой деревней Франции, а также славится своим одноименным козьим сыром», - отметили в издании.

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