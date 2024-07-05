Си Цзиньпин сердится 5 Александр Немец

5.07.2024, 8:39

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Путин умоляет Пекин «вернуть» все, как было.

Отношения между Китаем и РФ совсем не безоблачны. И сведения на сей счет поступают каждый день. Саммит ШОС в Астане дал много таких сведений.

3 июля в Астане, столице Казахстана, началась очередная сессия ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), на которую прибыли все главы государств ШОС. Хозяин саммита — президент Токаев — лично встретил Си Цзиньпина в аэропорту, самым почтительным образом. А вот Путина встречать в аэропорту Токаев не поехал, послал каких-то своих чиновников. Выглядит это как пощечина Путину. Именно так.

Токаев отлично владеет и русским, и китайским, но и прекрасно понимает, что китайский теперь гораздо важнее. Да, из Китая в Казахстан идут широким потоком товары и инвестиции; в 2023 году (данные Китая) торговля Китая сильно выросла и достигла 41 миллиарда долларов (около 30% всей внешней торговли Казахстана) и впервые опередила торговлю Казахстана с РФ; свыше 10 тысяч казахских студентов (будущие руководители разного уровня) учатся в университетах Китая. Связи Казахстана с Китаем крепки как никогда.

А Россия? Для Казахстана после начала Войны это уже не партнер, а серьезная угроза с Севера. Российские имперцы, близкие к Кремлю, много раз заявляли: «Раздавим Украину, потом двинемся на Казахстан, отберем наши исторические северные области!»

И новое руководство Казахстана, пришедшее к власти (явно не без помощи Китая) в январе 2022 года, справедливо рассматривает Китай в качестве главного гаранта своей безопасности и целостности. Разумеется, безопасности от России и Путина.

После января 2022 года Си Цзиньпин несколько раз встречался с Токаевым и по крайней мере дважды заявлял, что всецело поддерживает целостность Казахстана. Картина понятная.

3 июля Си Цзиньпин, после прилета в Астану, сразу же встретился с Токаевым. Согласно многочисленным сообщениям информационных агентств Китая, Си и Токаев договорились о следующем (и подписали соответствующие документы):

— Двусторонняя торговля в течение примерно пяти лет вырастет о сравнению с 2023 годом.

— Инвестиции Китая в Казахстане существенно увеличатся.

— Китай, при поддержке Казахстана, осуществит ряд серьезных проектов в масштабе всей Центральной Азии. Речь, в частности, идет о строительстве железной дороги узкой (международной) колеи, которая соединит Кашгар (западная часть Синьцзяна) и Ташкент через пограничный перевал Иркэштым и центральную часть Киргизии. Много лет Москва препятствовала строительству этой железной дороги, но теперь ее мнение несущественно.

Легко видеть, что Китай не оставит Путину «ни кусочка» Казахстана и других стран Центральной Азии.

В тот же день, 3 июля, Си встретился в Астане с Путиным. Китайские агентства сообщили об этом в нейтральном духе (ничего существенного).

Очевидно, Путин просил Си (и еще будет просить) «вернуть взад» сравнительно добрые отношения, существовавшие между Москвой и Пекином еще в начале года. И, очевидно, Путин ничего не получит.

Точнее, китайские банки продолжают уходить из Москвы и из России в целом. Это означает, что, вслед за долларом и евро, юань также покидает Мосбиржу. Параллельно Китай все в большей степени блокирует поставки «товаров двойного назначения» в РФ. К этому благому делу подключился и Казахстан, скорее всего с китайской подачи.

О жесткой позиции Китая в этих областях в самом начале июля заявляли такие экономисты, как профессор Игорь Липсиц и Владимир Милов. Характерно, что и тот и другой никаких симпатий к Китаю не испытывают.

В чем причина такой жесткой позиции Си Цзиньпина? Это можно свести к следующему:

— Пекину вконец надоела Война, дестабилизирующая Европу и весь мир. Китай (согласно многочисленным оценкам западных экспертов) потребляет до 40% мирового сырья и полуфабрикатов; а цены на них сейчас находятся

— из-за Войны — на чрезмерном уровне.

— Китай сталкивается с проблемами «вторичных санкций» со стороны США и ЕС.

— Пекину очень не нравятся недавние соглашения между РФ и Северной Кореей. До сих пор Пекин был покровителем Северной Кореи, а теперь, получается, эту роль будет выполнять путинский режим — РФ будет поставлять Ыну продовольствие, топливо и совсем опасные военные технологии! А это очень вредно для связей Пекина с Сеулом и Токио.

Председателю Си все это очень не нравится! Если бы у Байдена оставалась бы хоть чуточка ума, он договорился бы сейчас с Си насчет Путина. Клопа быстро и тихо раздавили бы.

Александр Немец, kasparov.ru

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