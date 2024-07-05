«Пытался отвлечь медведя, бросая в него сапоги»8
- 5.07.2024, 8:51
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Белорус рассказал, как смог спастись от хищника в лесу под Сморгонью.
В TikTok завирусилось видео грибника, который залез на дерево, спасаясь от медведя в Сморгонском районе. Автор видеоролика рассказал обеспокоенным белорусам, чем закончилась история и кто его спас в тот день, пишет telegraf.news.
В июне в TikТok появилось видео, на котором белорусский грибник спасался от медведя под Сморгонью. В районе деревни Старая Рудня молодой человек в страхе забрался на дерево и не на шутку опасался за свою жизнь. Как закончилась история, было неясно. Телефон мужчины начал разряжаться.
@francuzbelarus Ответ пользователю @dash_751 ♬ оригинальный звук - francuz
Одни пользователи сочли видеоролик постановкой, так как самого медведя не было видно. Другие не на шутку забеспокоились за жизнь белоруса, который после публикации видео не отвечал на комментарии и не публиковал новых роликов. Спустя время грибник наконец объявился в соцсети и рассказал, как дальше развивались события в тот день.
— Выжил я, все нормально. Приехали и спасли меня. Успел дядьке скинуть геолокацию, оставалось четыре процента зарядки на батарее, — рассказал беларус.
По его словам, в ожидании спасения на дереве пришлось провести около 3,5 часа. После чего его приехали спасать «с вилами» отец, дядя и еще несколько приятелей. Они-то и помогли грибнику слезть с дерева. Возвращался домой автор видео босиком, так как пытался отвлечь медведя, бросая в него сапоги. К слову, заснять медведя мужчине все же удалось, что он и показал в новом видео.
Сейчас белорус проводит много времени на своей даче, которую окружает лес. По его признанию, за грибами в одиночку он уже не ходит. А шорохи вокруг теперь «немножечко вызывают страх».
Пользователи соцсети впечатлились приключением грибника и выказали множество опасений насчет увеличившегося присутствия медведей в различных регионах Беларуси.
«Медведей в лесах полно. В Витебской области особенно много. В лес идти страшно», — написал один из пользователей.
«Счастье, что медведь ленивый оказался. Не полез на дерево, а может, недавно маникюр делал», — порадовался за автора и пошутил кто-то.
«Собиралась в выходные за черникой с соседкой… Но нет. Не хочу уже черники», — высказалась еще одна пользовательница, на что автор видео ответил:
«Ну они же не прям везде обитают. Совсем маленькая вероятность, что вы мишку встретите. Идите смело, но почитайте, как вести себя при встрече с медведем на всякий случай».