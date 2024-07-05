«Пытался отвлечь медведя, бросая в него сапоги» 8 5.07.2024, 8:51

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Иллюстрационное фото

Белорус рассказал, как смог спастись от хищника в лесу под Сморгонью.

В TikTok завирусилось видео грибника, который залез на дерево, спасаясь от медведя в Сморгонском районе. Автор видеоролика рассказал обеспокоенным белорусам, чем закончилась история и кто его спас в тот день, пишет telegraf.news.

В июне в TikТok появилось видео, на котором белорусский грибник спасался от медведя под Сморгонью. В районе деревни Старая Рудня молодой человек в страхе забрался на дерево и не на шутку опасался за свою жизнь. Как закончилась история, было неясно. Телефон мужчины начал разряжаться.

Одни пользователи сочли видеоролик постановкой, так как самого медведя не было видно. Другие не на шутку забеспокоились за жизнь белоруса, который после публикации видео не отвечал на комментарии и не публиковал новых роликов. Спустя время грибник наконец объявился в соцсети и рассказал, как дальше развивались события в тот день.

— Выжил я, все нормально. Приехали и спасли меня. Успел дядьке скинуть геолокацию, оставалось четыре процента зарядки на батарее, — рассказал беларус.

По его словам, в ожидании спасения на дереве пришлось провести около 3,5 часа. После чего его приехали спасать «с вилами» отец, дядя и еще несколько приятелей. Они-то и помогли грибнику слезть с дерева. Возвращался домой автор видео босиком, так как пытался отвлечь медведя, бросая в него сапоги. К слову, заснять медведя мужчине все же удалось, что он и показал в новом видео.

Сейчас белорус проводит много времени на своей даче, которую окружает лес. По его признанию, за грибами в одиночку он уже не ходит. А шорохи вокруг теперь «немножечко вызывают страх».

Пользователи соцсети впечатлились приключением грибника и выказали множество опасений насчет увеличившегося присутствия медведей в различных регионах Беларуси.

«Медведей в лесах полно. В Витебской области особенно много. В лес идти страшно», — написал один из пользователей.

«Счастье, что медведь ленивый оказался. Не полез на дерево, а может, недавно маникюр делал», — порадовался за автора и пошутил кто-то.

«Собиралась в выходные за черникой с соседкой… Но нет. Не хочу уже черники», — высказалась еще одна пользовательница, на что автор видео ответил:

«Ну они же не прям везде обитают. Совсем маленькая вероятность, что вы мишку встретите. Идите смело, но почитайте, как вести себя при встрече с медведем на всякий случай».

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