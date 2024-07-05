«Мы общались минут пять – и наша виза была одобрена» 3 5.07.2024, 8:58

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Белоруска рассказала, как с семьей получала туристические визы в США.

Совсем недавно белоруска Алена вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес. В своем блоге «Привет из Калифорнии» на YouTube девушка рассказывает про опыт получения туристической визы в Америку. Внимание на ролик обратил CityDog.

По словам Алены, первым в Америке побывал ее муж Александр — еще в 2016 году. Через полгода жизни там мужчина вернулся в Беларусь, подал документы на продление визы — и получил отказ. Чтобы после такого результата получить заветный штамп, нужно что-то изменить в своей жизни, говорит девушка: например, жениться, завести ребенка, купить недвижимость, открыть бизнес.

Жизнь шла, Алена и Александр поженились, у них появились дети. И вот год назад семья обратилась в турагентство, чтобы попробовать открыть туристическую визу. Там пару предупредили, что сразу на всю семью вряд ли ее дадут, поэтому лучше подавать документы сначала только на одного. Решили, что это будет муж Алены.

«В 2023 году просто записаться на визу стоило 400 рублей на человека», — отмечает девушка и добавляет, что в эту сумму не входит консульский взнос. Чуть позже было решено подать документы все-таки и на Алену, и на ее мужа. Заключили договор — и семья уехала в путешествие по Европе.

Как проходило собеседование в посольстве

В анкете, которую подавали ребята, нужно было указать, куда они собираются ехать, на сколько и когда. Консультантка, которая помогала с документами, уверила, что во время интервью никаких дополнительных вопросов задавать не будут — только те, что в анкете. А Александр рассказывал жене, что есть всего 10 стандартных вопросов, которые принято задавать во время беседы.

— В самом посольстве нужно вести себя непринужденно: смеяться, улыбаться, делать вид, как будто тебе все равно — зашел просто кофе взять, собственно говоря. Желательно одеться в светлую одежду, не надевать каких-то броских дорогих украшений: все суперминималистично, просто, красиво. И никакого суперъяркого макияжа, — рассказывает Алена. Также девушка говорит, что, когда идете в посольство, вещи нужно оставить дома: даже телефон у вас заберут — нужны только документы. Детей пара тоже с собой на интервью не брала.

Уже в самом посольстве ребят спросили, на каком языке они хотят вести беседу — на русском или английском. Остановились на втором варианте:

— И хорошо, что так решили, потому что сотрудник, который собеседовал на русском языке, бесконечно ставил всем отказы.

Первым делом Алену и Александра спросили, женаты ли они, на что пара ответила:

— Да, и у нас есть дети, мы с ними уже много путешествовали, хотим без них полететь.

Дальше поинтересовались, сколько они зарабатывают (подтверждения не просили), есть ли у них жилье в Беларуси и какое («У нас есть квартира, но планируем покупать дом»), кем они работают. И плюс у Александра еще уточнили о предыдущей поездке в США.

— Мы общались минут пять — и наша виза была одобрена, — говорит белоруска.

Как получили визы на детей и какой дальнейший план

Через какое-то время после того, как Алена и Александр получили свои визы, было решено записать на собеседование и детей. Но, по словам девушки, их брать с собой в посольство было не обязательно — достаточно только родителей. Подача на визу выпала на 24 февраля, а перед этим — 19 января — Алена с мужем полетели в Америку.

Уже в посольстве во время собеседования ребята рассказали, что после поездки они захотели отправиться в путешествие и с детьми: поделились планом поездки, назвали места, через которые хотят проехать. Из документов попросили предоставить только паспорта всех членов семьи. В итоге визы детям тоже одобрили.

Сейчас вся семья находится в Америке по туристической визе (легально они могут находиться там до ноября) и параллельно готовит документы на визу талантов.

— Но подаваться сразу на нее нельзя: нужно выждать какое-то время, в нашем случае это три месяца, — отмечает Алена.

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