В России после атаки дронов остановился уникальный комбинат

В России после атаки дронов остановился уникальный комбинат2
- 5.07.2024, 9:07
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Военный эксперт раскрыл масштаб последствий для противника.
В результате атаки беспилотников ночью 1 июля в Белгородской области РФ остановил роботу очень важный для российского ВПК комбинат. Это имеет серьезные последствия для противника.
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для «24 Канала» отметил, что совместная операция ГУР и СВР нанесла серьезный ущерб Оскольскому электрометаллургическому комбинату имени Угарова.
Полковник запаса отметил, что на Оскольском электрометаллургическом комбинате имени Угарова варят сталь для российской «оборонки» с помощью электродуговой печи. Поэтому он нуждается в постоянном электроснабжении. А удар по одному трансформатору оставляет без электричества весь завод.
«Вырубить» электропечь во время варки стали – это, конечно, катастрофа для россиян»,
– заявил Свитан.
Ведь, объяснил он, если во время варки стали исчезнет электричество, то металл остынет и выбить его из печи уже невозможно – ее приходится разрушать. Чтобы все наладить, нужны месяцы. Все осложняется тем, что на комбинате еще и зарубежное подсанкционное оборудование.