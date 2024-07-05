Пощечина для Путина в Казахстане 1 Роман Прядун, «Обозреватель»

5.07.2024, 9:17

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Китай вытеснил Россию с ее «исторической территории влияния».

Во время визитов западных лидеров в Китай российские пропагандисты под микроскопом рассматривают вероятные церемониальные унижения, сопоставляя с тем, как принимают российскую делегацию. Кажется, пришел черед и российскому диктатору Путину получить пощечину. Произошла она во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, состоявшегося 3-4 июля в Казахстане. Ведь в отличие от лидера КНР Си Цзиньпина, которого у трапа самолета встречал лично президент Казахстана Токаев и в честь которого провели мини-шоу с участием военных самолетов, которые в небе воспроизвели цвета китайского флага, Путина в аэропорту встретил только премьер-министр.

Но не это должно тревожить Россию, а то, что Китай под заявления о «необъятной дружбе, которой никогда не было», фактически вытолкал ее из исторической зоны влияния в Центральной Азии (ЦА). Причем сделал это довольно агрессивно, несмотря на российские интересы. Возрастающее присутствие Китая все более заметно в регионе.

Между Китаем и странами Центральной Азии за последние годы подписано множество договоров на десятки миллиардов долларов, чего раньше не было. В обход РФ строятся новые железнодорожные линии, растут объемы торговли и инвестиций. Китай безвозмездно предоставил странам региона 3,72 млрд, демонстрируя, кто на сегодняшний день является главным покровителем этих государств. Китай также выразил готовность работать с главной страной региона – Казахстаном «над строительством китайско-казахстанского сообщества с единственной судьбой». Кажется, что после этого китайская «единая судьба» ждет и другие страны ЦА, с полным уничтожением российского влияния.

Слабая Россия никому не интересна

Сегодня страны Центральной Азии, в которую традиционно входят пять стран – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – пытаются сохранить свой суверенитет и балансировать между Россией, Китаем и Западом. Показав свою неадекватность и слабость, Москва намекнула всем: никто не может находиться в безопасности рядом с таким соседом. При этом страны Центральной Азии также понимают: РФ становится все более угрожающим и токсичным партнером.

Для России соседние государства могут быть либо врагами, либо вассалами. Так было всегда. Страны этого региона это прекрасно понимают, поэтому все активнее пытаются выходить из российской зоны влияния. Особенно это стало ощутимо после начала полномасштабного вторжения в Украину. Государства ЦА не поддержали РФ и шаг за шагом отдаляются от Москвы.

Со своей стороны Россия пытается все равно держать их на крючке, но это делать ей все сложнее. Ведь идет война, которая истощает Россию и не позволяет активно действовать еще где-то. Есть фактор Китая, который все активнее начинает конкурировать в этом регионе, который ввиду слабости РФ уже считает своим. А против китайцев Кремль ничего сделать не может, потому что сам зависим от Пекина.

Китай пользуется слабостью РФ

Отношения между Китаем и Россией находятся на «историческом максимуме», говорят пропагандисты обеих стран. Однако в Центральной Азии дружба между Москвой и Пекином сталкивается с глобальными амбициями последнего.

Китай умело пользуется войной, чтобы разрушить традиционные сферы влияния не только Запада, но и России. Зависимость РФ от КНР в поддержке российской экономики и ВПК на плаву в условиях западных санкций заставляет ее соглашаться с китайскими посягательствами в Центральной Азии. Огромный разрыв между экономическими мощностями РФ и КНР делает прямую конкуренцию в этом стратегическом регионе бесполезной для Кремля.

Визит китайского лидера в Казахстан на саммит Шанхайской организации сотрудничества и посещение Таджикистана – уже восьмой визит в Центральную Азию с тех пор, как Си Цзиньпин стал главой КНР в 2013 году.

Пекин вовлекает в свою орбиту местные экономики по всему региону. Один из самых значимых проектов, усиливающих китайское присутствие и ограничивающих российские интересы, – строительство железной дороги, финансируемой КНР, обещающей соединить регион с Европой, минуя российскую территорию. Китай реализует это направление вместе с Кыргызстаном и Узбекистаном.

Железнодорожная магистраль станет частью глобальной инициативы Китая «Один пояс – один путь». Соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали в течение 27 лет, стороны подписали 6 июня в Пекине, а строительство должно начаться в октябре 2024 года. 454-километровая железная дорога, призвана соединить железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана, а затем через Туркменистан, Иран и Турцию связать их с европейской сетью железных дорог в рамках транспортной системы Нового шелкового пути.

Таким образом, позиции России в регионе постепенно слабеют – настолько, что она не скрывает своего раздражения, но остановить этот процесс уже не в состоянии.

Политическое влияние через экономику

Пекин изменяет баланс, используя свой огромный экономический потенциал для усиления политического влияния. В 2023 году объем торговли между Китаем и Центральной Азией вырос до 98 миллиардов долларов, более чем в три раза по сравнению с 2016 годом. Пекин особенно активен со своим проектом «Новый шелковый путь». Для Китая ЦА становится все более важным транспортным коридором.

В мае 2023 года в городе Сиань, к слову, в бывшей столице Великой Китайской империи, откуда начинался Великий шелковый путь, прошел двухдневный саммит «Китай–Центральная Азия». В нем приняли участие президенты Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Тогда, приветствуя своих коллег, Си Цзиньпин заявил: «После саммита отношения между Китаем и странами Центральной Азии вступят в новую эру». Он назвал регион «центром евразийского континента, который расположен на перекрестке дорог, соединяющих восток и запад, север и юг», и заявил, что Пекин намерен построить «сообщество с общим будущим» с ЦA.

На сегодняшний день Пекин разработал план действий по поощрению Средней Азии к сотрудничеству. Китайские проекты в области возобновляемой энергетики помогают снизить зависимость от российского газа. Китай вкладывает значительные ресурсы во множество инвестиционных проектов, а также планирует помогать сокращать бедность в регионе. Финансируемые Китаем предприятия создают новые рабочие места, а непосредственно Пекин предоставил 3,72 миллиарда долларов бесплатной помощи своим партнерам. Страна также планирует обновить двусторонние инвестиционные соглашения и увеличить объемы трансграничных грузовых перевозок с регионом и запустить специальное железнодорожное сообщение.

Китай и Узбекистан договорились о развитии электронной коммерции. Во время последней встречи на уровне правительств были подписаны соглашения по реализации приоритетных проектов на $15 млрд.

В Узбекистане, наиболее густонаселенной и достаточно промышленно развитой стране, в 2023 году Китай вытеснил Россию с первого места торговых партнеров.

Китай и Таджикистан подписали соглашение по цифровой экономике и нескольким инфраструктурным проектам на миллиарды долларов.

Казахстан – «дерусификация» общества и экономики

Казахстан уже давно стал важнейшей страной в регионе – благодаря своим природным ресурсам и торговым путям. В последние годы эта страна все больше дистанцируется от Кремля. Несмотря на участие в ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности, в которую входят также Беларусь, Армения, Кыргызстан, Россия и Таджикистан), Астана отказывается помогать Путину в его войне против Украины. По данным опроса Gallup, неодобрение действий руководства России среди казахов выросло с 20% в 2021 году до 50% в 2023 году.

Казахстан имеет веские причины быть как можно дальше от Москвы. На севере страны проживают этнические россияне, составляющие примерно пятую часть населения страны и настроенные достаточно пророссийски. Пользуясь этим, в РФ подливают масла в огонь и в последнее время все чаще намекают на эти территории.

При таком развитии событий Астана последние несколько лет предпринимает попытки дерусификации, продвигая усиление использования казахского языка, отказываясь от кириллицы, распространяя идею идентификации Казахстана как независимой нации. Также было решено увеличить объем телерадиовещания на государственном языке до 70%.

«Дерусификация» касается и экономики. Так, в 2024 году власти Казахстана будут проводить референдум по поводу строительства АЭС, на котором будет решено, кто именно будет строить станцию. Первоначально планировалось, что этим проектом будет заниматься Росатом. Но ввиду событий в мире и санкций против России, исполнителем будет компания из другой страны.

Кремль в тупике

«На сегодняшний день уже четко видно, что РФ теряет влияние повсюду в мире, в том числе в стратегической Центральной Азии. Китай активизировался в регионе с конца 90-х годов. Сегодня например, для Казахстана, где и проходит саммит ШОС, уже главным торговым партнером является не Россия, а именно Китай. То есть шаг за шагом Китай наращивает свое присутствие и влияние в регионе, не оглядываясь на РФ» – такое мнение высказал украинский дипломат Игорь Долгов, который возглавлял посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, а также был заместителем министра иностранных дел Украины и замминистра обороны Украины.

КНР прежде всего интересует использование сырьевых ресурсов стран Центральной Азии, а также достаточно крупные рынки этих государств, на которые Китай, как мы видим на примере Казахстана, активно выходит. Следовательно, интерес взаимный, он оправдан. Конечно, на этом фоне Россия отходит на второй план, ведь ей нечего предложить» – отмечает он.

По мнению Игоря Долгова, то, что было объявлено о «пожизненной дружбе» между Пекином и Москвой, не означает, что КНР не может «любить» кого-то еще и дружить с кем-то еще, в том числе и за счет интересов России. Там, где возможно, Китай будет использовать свои преимущества и действовать в своих интересах.

«Собственно, один из элементов реального вытеснения России – будущий запуск транзитного транспортного пути, транскаспийского, через территорию стран Центральной Азии, Турцию и дальше в Европу. Это явная демонстрация китайской позиции по отношению к российским интересам в регионе, ведь маршрут пойдет в обход территории РФ и будет прямым конкурентом Транссибирской железной дороги и маршрута перевозок через территорию РФ. При этом Москве ничего не остается, как делать хорошую мину при плохой игре.

С Китаем дружба, да. Интересы в Центральной Азии есть, да. Но они не могут признать, что такие же интересы, или даже больше, есть и у Китая. Вставать в позу и говорить, мол, Китай, вы здесь не ходите, это наши земли? Такого Путин не может себе позволить, тем более сейчас, когда он зависит как политически, так и экономически от Пекина. Потому у него нет выхода, кроме как принимать реальность. Сегодня она такова, что Россия объективно теряет позиции», – отметил Игорь Долгов.

Роман Прядун, «Обозреватель»

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